This is Athens – Agora του Δήμου Αθηναίων: Στην Αθήνα στρέφονται τον Απρίλιο τα «φώτα» του παγκόσμιου τουρισμού

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του This is Athens – Agora, αναδεικνύονται οι πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων που ενισχύουν το τουριστικό brand της πόλης, όπως το This is Athens – Film Office, το οποίο προσελκύει διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, αλλά και το This is Athens – City Festival, το μεγαλύτερο πολιτιστικό Φεστιβάλ της Αθήνας, που γεμίζει τις γειτονιές της πόλης με εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου.