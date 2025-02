F-16 Viper: Επιπλέον δύο νέες «οχιές» στην φαρέτρα της Πολεμικής Αεροπορίας

Με την απόκτηση δύο επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών F-16 σε διαμόρφωση Viper ενισχύεται ο στόλος της Πολεμικής Αεροπορίας, καθότι παραδόθηκε το 31ο και 32ο μαχητικό από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης των 82 F-16.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», δεν αποκλείεται να παραδοθεί από την ΕΑΒ και το 33ο τις επόμενες ημέρες αν όχι και αύριο.

Ωστόσο όπως εξηγούν στρατιωτικές πηγές στη «Ν», ο χρόνος παράδοσης κάθε νέου μαχητικού F-16 Viper στην ΠΑ μπορεί να έχει απόκλιση από τον χρόνο παράδοσής του από την ΕΑΒ καθότι απαιτούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές του μαχητικού αεροσκάφους από πληρώματα για την τελική αποδοχή του. Δηλαδή εάν πληρούνται οι συμφωνημένες προϋποθέσεις και το μαχητικό είναι έτοιμο να πετάξει.

Ειδάλλως, όπως εξηγούν λαμβάνει χώρα μία επόμενη δοκιμή.

Ανοιχτό παραμένει, κατά τις ίδιες πηγές, το σενάριο αναβάθμισης και των F-16 Block 50 σε Viper, συζητήσεις οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο με την αμερικανική πλευρά καθώς η οριστική απόφαση θα οριστικοποιηθεί αφού γίνει η τελική προσφορά.

Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει στην «φαρέτρα» της συνολικά 30 F-16 Viper, εκ των οποίων τα 23 βρίσκονται στην 340 και 343 Μοίρα της 115 Πτέρυγας Μάχης στη Σούδα ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα στα οποία προστίθενται το 31ο και 32ο έχουν προσγειωθεί στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα.

Ο στόχος της Πολεμικής Αεροπορίας

Τα συνολικά 33 μαχητικά αεροσκάφη F-16 Viper μαζί με τα 24 Rafale που απέκτησε συνολικά η ΠΑ επιβεβαιώνουν τον στόχο της ηγεσίας της Πολεμικής Αεροπορία και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομογενοποίηση του στόλου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» στόχος είναι να αποτελείται η «ραχοκοκαλιά» του στόλου της ΠΑ -από το 2030 και μετά- από 200 μαχητικά αεροσκάφη 4,5ης και 5 ης Γενιάς: F-35, F-16 Viper και Rafale.

Πέρα από την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35, την αναβάθμιση των F-16 σε Viper, πρόθεση του ΥΕΘΑ είναι η απόσυρση των F-4E Phantom II AUP, η πώληση των F-16 Block.30 και Mirage.2000-5 Mk.2.

Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, «ένα σύγχρονο αεροπλάνο έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη πυρός από ένα αεροπλάνο προηγούμενης γενιάς. Ένα Mirage 2000-5 φέρει έναν πύραυλο SCALP ενώ ένα Rafale φέρει δύο πυραύλους Scalp. Δηλαδή ένα Rafale ισούται με δυο Mirage. Eπιπλέον, οι διαφορετικοί τύποι αεροσκαφών κοστίζουν πολύ περισσότερο γιατί πρέπει να υπάρχουν πολύ περισσότερες γραμμές συντήρησης αεροσκαφών. Με ομογενοποιημένα αεροσκάφη, όπως γίνεται και με τα ελικόπτερα Black Hawk και Aegean Ηawk είναι δυνατόν η ΕΑΒ να αναπτυχθεί περισσότερο και να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα».

Σε «τροχιά» F-35 η Ελλάδα

Πάντως η Πολεμική Αεροπορία έχει μπει σε «τροχιά» F-35 κάτι που επιβεβαιώνεται και με την συμμετοχή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη στο «European F-35 Air Chiefs Meeting» την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2025, κατόπιν

πρόσκλησης του Commander of U.S. Air Forces in Europe – Africa Commander of Allied Air Command, General James B. Hecker και του

Chief of Staff της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας, Lieutenant General Luca Goretti.

H σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση Amendola στην Ιταλία, με τη συμμετοχή Αρχηγών και εκπροσώπων των Πολεμικών Αεροποριών του Βελγίου, της Γερμανίας, της Δανίας, της Ελβετίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, του Ισραήλ, του Καναδά, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Τσεχίας και της Φιλανδίας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκαν εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στη συντήρηση και την υποστήριξη των F-35, καθώς και στην εκπαίδευση του προσωπικού στον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους.