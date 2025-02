Σεισμός τώρα 3,7 Ρίχτερ στη Σκύρο

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 32 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σκύρου.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 18 χιλιόμετρα.

#Earthquake (#σεισμός) M3.8 occurred 80 km NE of #Chalkída (#Greece) 4 min ago (local time 15:57:58). More info at:

https://t.co/QMSpuj6Z2H

https://t.co/bszxObdbKl

https://t.co/ACCnMjVv0r pic.twitter.com/4MArKQ63kE

— EMSC (@LastQuake) February 19, 2025