Η επίθεση στο Μόναχο «σκληραίνει» την αντιμεταναστευτική ατζέντα των γερμανικών εκλογών

Οι ούτως ή άλλες έντονες συζητήσεις για το μεταναστευτικό προ των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου, αποκτούν νέα δυναμική καθώς, όπως αποδεικνύεται, ο Αφγανός δράστης παρέμενε στη Γερμανία ευρισκόμενος σε καθεστώς απέλασης σε αναστολή ή αλλιώς με «άδεια ανοχής» όπως το ορίζει η γερμανική νομοθεσία.

Ο 24χρονος τραυμάτισε τουλάχιστον 28 άτομα -αφήνοντας μερικούς από αυτούς σε κρίσιμη κατάσταση– όταν όργωσε με ένα λευκό μίνι το πλήθος που διαδήλωνε.

Ήταν ήδη γνωστός στην αστυνομία και συνελήφθη επί τόπου. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη καθορίσει τα κίνητρά του, αλλά η υπόθεση ερευνάται από την αντιτρομοκρατική μονάδα της Βαυαρίας.

Ο Φρίντριχ Μερτς, ο πιθανός επόμενος καγκελάριος ως υποψήφιος της κεντροδεξιάς Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), ανήρτησε στο Χ: «Θα επιβάλουμε με συνέπεια τον νόμο και την τάξη. Όλοι θα πρέπει να αισθάνονται ξανά ασφαλείς στη χώρα μας. Κάτι πρέπει να αλλάξει στη Γερμανία».

Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης, -αδελφού κόμματος του CDU, περιέγραψε το όλο περιστατικό ως πιθανή «τρομοκρατική επίθεση» και ζήτησε σκληρότερα μέτρα, προειδοποιώντας ότι η Γερμανία «δεν μπορεί να συνεχίσει να περνάει από τη μια επίθεση στην άλλη χωρίς δράση».

Το περιστατικό στο Μόναχο ακολουθεί μια σειρά επιθέσεων με δράστες ξένους πολίτες που διαμένουν στη Γερμανία. Τον Ιανουάριο , 28χρονος Αφγανός επιτέθηκε σε μια σχολική ομάδα, σκοτώνοντας ένα παιδί δύο ετών και έναν άνδρα στην πόλη Ασάφενμπουργκ. Τον περασμένο Δεκέμβριο, πολίτης της Σαουδικής Αραβίας οδήγησε φορτηγό στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεβούργου, σκοτώνοντας πέντε και τραυματίζοντας 200.

This is Farhad N.

The picture perfect prime example of an Afghan refugee that the left cheers for.

Today, he committed a terrorist attack in Munich, severely harming at least 28 people.

Stop GASLIGHTING the victims’ families with your protests against “the far-right”!!! https://t.co/Qj5l8J9EXo pic.twitter.com/6BU7SaAy20

— Naomi Seibt (@SeibtNaomi) February 13, 2025