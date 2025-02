Σεισμός τώρα 4,4 Ρίχτερ ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό

Η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για δόνηση 4,7 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 228 χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα.

#Earthquake (#σεισμός) M4.7 occurred 26 km NE of #Firá (#Greece) 3 min ago (local time 12:35:10). More info at:

https://t.co/QMSpuj6Z2H

https://t.co/q3bJz3uGEU

https://t.co/WFeIQjrQtI

— EMSC (@LastQuake) February 5, 2025