Σεισμός τώρα 5 Ρίχτερ στη Σαντορίνη

Πρόκειται για την ισχυρότερη δόνηση που έχει καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στις Κυκλάδες.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 22 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στη 1.04 μ.μ., εκτιμάται στα 13 χιλιόμετρα.

Προηγήθηκαν λίγα λεπτά νωρίτερα δονήσεις 4,7 και 4,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.

