Σεισμική καταιγίδα δίχως τέλος στο Αιγαίο: Πάνω από 770 σεισμοί από 27 Ιανουαρίου – Ο χάρτης του EMSC

Πρόκειται για μία «σμηνοσειρά», ένα φαινόμενο που δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα ή αλλιώς μία «καταιγίδα» πολλών, αλλεπάλληλων σεισμών, που είναι όμως ασθενείς. Θα μπορούσε η δραστηριότητα να συνεχιστεί έτσι και να εκτονωθεί, χωρίς να έχουμε μεγάλο σεισμό, εκτιμά μερίδα ειδικών.

Πάνω από 770 σεισμοί έχουν καταγραφεί από τις 27 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC).

Εξ αυτών υπολογίζεται ότι πάνω από 550 κατεγράφησαν τις τελευταίες 72 ώρες. Το τελευταίο τριήμερο οι σεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ ήταν περισσότεροι από 40 με τους ισχυρότερους να φτάνουν τα 4,9 Ρίχτερ. Το επίκεντρο των περισσότερων ήταν αρχικά ανοιχτά της Σαντορίνης, ενώ τώρα έχει μετατοπιστεί ανοιχτά της Αμοργού και της Ανάφης.

Updated version of our seismic activity maps in the Cyclades Islands, with 771 earthquakes since 27th January, please refer to the Greek authorities for more information, stay safe. pic.twitter.com/6dFp4y3dtU

— EMSC (@LastQuake) February 4, 2025