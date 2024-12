Σεισμός τώρα 4,9 Ρίχτερ στην Κρήτη

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσιο χώρο 45 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ζάκρου.

Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 9.09 μ.μ., εκτιμάται στα 53 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή στα νότια τμήματα της ανατολικής Κρήτης.

#Earthquake (#σεισμός) M4.9 occurred 69 km SE of #Ierápetra (#Greece) 10 min ago (local time 21:09:53). More info at:

— EMSC (@LastQuake) December 22, 2024