Σεισμός τώρα 4,7 Ρίχτερ στην Αιτωλοακαρνανία

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 18 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Αγρινίου, κοντά στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 18 χιλιόμετρα.

Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) η δόνηση είχε μέγεθος 4,9 Ρίχτερ.

❌RISK of TSUNAMI EXCLUDED

Following the #earthquake (#σεισμός) M4.9 occurred 20 km E of #Agrínio (#Greece) 9 min ago (local time 18:29:53). More info at the links provided below

— EMSC (@LastQuake) December 21, 2024