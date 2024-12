Σεισμός τώρα 2,3 Ρίχτερ στην Αττική

Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση είχε μέγεθος 3 Ρίχτερ.

#Earthquake 8 km NE of #Athens (#Greece) 3 min ago (local time 17:10:45). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

https://t.co/QMSpuj6Z2H

https://t.co/a4fVxbwJQl pic.twitter.com/IeHBrJeOYN

— EMSC (@LastQuake) December 11, 2024