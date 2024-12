Σεισμός 7 ρίχτερ στην Καλιφόρνια – Πήραν πίσω την προειδοποίηση για τσουνάμι

Ωστόσο, η προειδοποίηση για τσουνάμι που είχε εκδοθεί για τμήματα των ακτών της Καλιφόρνιας και του Όρεγκον ακυρώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι.

Ο σεισμός, που έγινε αισθητός μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, είχε μικρό εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων (6,2 μίλια) σημειώθηκε στις 18.44′ ώρα Γκρίνουιτς (20.44′ ώρα Ελλάδας) και είχε επίκεντρο περίπου 39 μίλια (63 χιλιόμετρα) δυτικά της πόλης Ferndale, ένα αραιοκατοικημένο τμήμα της βόρειας ακτής της Καλιφόρνιας, ανέφερε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.

Tsunami Warning 1 for areas of OR & N. CA: See https://t.co/npoUHxX900 for alert areas. M7.3 045mi SW Eureka, California 1044PST Dec 5 pic.twitter.com/NFCbU5EaKa

Η Περιφέρεια Ταχείας Μεταφοράς του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, γνωστή ως BART, διέκοψε την κυκλοφορία προς όλες τις κατευθύνσεις μέσω της υποθαλάσσιας σήραγγας μεταξύ του Σαν Φρανσίσκο και του Όκλαντ.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο ανέφερε μέσω X: «Σεισμός! Προσέξτε για σπασμένα γυαλιά. Αναζητήστε καταφύγιο και προετοιμαστείτε για περαιτέρω δονήσεις από μετασεισμούς. Επικοινωνήστε με την οικογένειά σας εφόσον μπορείτε. Εκκενώστε το χώρο αν μυρίσετε αέριο, δείτε καπνό ή φωτιά».

Στην περιοχή της Σάντα Κρουζ, τα τηλέφωνα χτυπούσαν με προειδοποίηση για τσουνάμι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που έλεγε: «Μια σειρά από ισχυρά κύματα και ρεύματα μπορεί να επηρεάσουν τις ακτές κοντά σας. Κινδυνεύετε. Απομακρυνθείτε. Πηγαίνετε σε ψηλό έδαφος ή στην ενδοχώρα τώρα. Μείνετε μακριά από τις ακτές μέχρι οι τοπικοί αξιωματούχοι να σας πουν ότι είναι ασφαλές να επιστρέψετε».

Breaking!

Earthquake located 37 miles off the cost of California!

Tsunami Warning issued!!

Oregon-California coast after 7.3 earthquake. If you’re between Florence,

OR & Santa Cruz, CA:

Evacuate anywhere near the coast of this area immediately ! pic.twitter.com/kNiLTak2RX

— Jakey (@JacobBaker613) December 5, 2024