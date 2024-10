Πάνω από το 10% των εφευρέσεων στην Ευρώπη είναι προϊόν πανεπιστημιακής έρευνας

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), πάνω από το 10% όλων των εφευρέσεων στην Ευρώπη είναι προϊόν πανεπιστημιακής έρευνας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) σε ανακοίνωσή του για τα ευρήματα της νέας μελέτης, διαπιστώνεται ότι οι αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για εφευρέσεις που προέρχονται από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχουν αυξηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες και τώρα αντιπροσωπεύουν το 10,2% όλων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κατατίθενται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), από ευρωπαίους αιτούντες.

Σημειώνεται, δε, ότι το δωρεάν εργαλείο Deep Tech Finder έχει επεκταθεί για να συμπεριλάβει σχεδόν 900 πανεπιστήμια και πάνω από 1.500 τεχνοβλαστούς (spinoffs), διευκολύνοντας τους επενδυτές να συνδέσουν χιλιάδες νεοσύστατες επιχειρήσεις ή/και πανεπιστήμια έτοιμα για επενδύσεις με ευρωπαϊκές αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Η μελέτη, όπως αναφέρει ο ΟΒΙ, είναι η πρώτη ολοκληρωμένη ανάλυση αυτού του είδους και βασίζεται σε στοιχεία για 1.200 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που υπόβαλαν αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο ΕΓΔΕ μεταξύ 2000-2020. Εκτός από τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που υποβάλλονται απευθείας από τα ίδια τα πανεπιστήμια, η μελέτη εξετάζει επίσης έμμεσες αιτήσεις που υποβάλλονται από άλλες οντότητες, αλλά κατονομάζουν ερευνητές που συνδέονται με πανεπιστήμια ως εφευρέτες στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

«Η Ευρώπη έχει μακρά παράδοση ακαδημαϊκής αριστείας, αλλά μερικές φορές δυσκολευόμαστε να μετατρέψουμε την έρευνα σε εμπορική επιτυχία», δήλωσε ο πρόεδρος του EPO, Αντόνιο Καμπίνος.

Φως στην ακαδημαϊκή εφευρετικότητα

Αυτή η μελέτη ρίχνει φως στην ακαδημαϊκή εφευρετικότητα σε όλη την Ευρώπη για την περαιτέρω ενημέρωση στρατηγικών πολιτικής. Με τη αξιοποίηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μέσω αδειών εκμετάλλευσης, συνεργασίας ή spinouts, τα πανεπιστήμια μπορούν να ενισχύσουν τον αντίκτυπό τους οδηγώντας τόσο στην αγορά όσο και στην κοινωνική αξία. Όπως υπογραμμίζει η πρόσφατη Έκθεση Ντράγκι, υπάρχει ακόμη σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει για την επίτευξη μιας ενιαίας αγοράς έρευνας και τεχνολογίας στην Ευρώπη, δεδομένου ότι το 10% των νεοφυών επιχειρήσεων με ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ.

Η ιδιοκτησία πανεπιστημιακών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αυξάνεται, αλλά απαιτείται περισσότερη πανευρωπαϊκή συνεργασία.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα δύο τρίτα όλων των αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που προέρχονταν από πανεπιστήμια τις τελευταίες δύο δεκαετίες δεν κατατέθηκαν απευθείας από τα ίδια τα πανεπιστήμια, αλλά από άλλες οντότητες, κυρίως εταιρείες, με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αντιπροσωπεύουν μόνο το 30% αυτών των καταθέσεων.

Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχουν αυξήσει σημαντικά την κατοχύρωση ακαδημαϊκών εφευρέσεων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, με το ποσοστό να αυξάνεται από 24% όλων των ακαδημαϊκών αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας το 2000 σε 45% το 2019, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική αλλαγή στην πρακτική και την πολιτική διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ποιες χώρες προηγούνται

Σύμφωνα με τη μελέτη, η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία προηγούνται στον συνολικό αριθμό ακαδημαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Ένας μικρός αριθμός πανεπιστημίων στην Ευρώπη (5% των 1.200 πανεπιστημίων της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, του University of Grenoble Alpes, του Technical University of Munich, του University of Oxford, του Swiss Federal Institute of Technology Zurich, του University of Copenhagen, και του Polytechnic University of Milan) αντιπροσωπεύει το ήμισυ όλων των ακαδημαϊκών αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Αυτά τα πανεπιστήμια, επικεντρώνονται περισσότερο σε επιστημονικά πεδία και υποστηρίζονται από ειδικά γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας (Technology Transfer Offices).

Αντίθετα, το 62% των πανεπιστημίων συνεισφέρει μόνο το 8%. Αλλά αυτή η τελευταία ομάδα μικρών πανεπιστημίων που υποβάλλουν λιγότερες αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα εθνικά οικοσυστήματα καινοτομίας. Η μελέτη εξετάζει, επίσης, τη συνεργασία σε ακαδημαϊκές εφευρέσεις, οι οποίες συχνά εξακολουθούν να περιορίζονται σε τοπικούς εταίρους στην ίδια χώρα, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για διασυνοριακές συνδέσεις στην Ευρώπη.

Αναβαθμίστηκε το δωρεάν εργαλείο Deep Tech Finder

Όπως σημειώνεται, το δωρεάν εργαλείο Deep Tech Finder, αναβαθμίστηκε από τον EPO και επεκτάθηκε με περισσότερα από 10.000 προφίλ για ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις, περισσότερους από 1.500 τεχνοβλαστούς και 900 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έτοιμα για επενδύσεις με ευρωπαϊκές αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Υπενθυμίζεται ότι το Deep Tech Finder δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εντοπίζουν εύκολα πανεπιστημιακά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μαζί με άλλες νεοσύστατες επιχειρήσεις έτοιμες για επενδύσεις με ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή εφαρμογές.