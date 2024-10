Ο τυφώνας Όσκαρ σαρώνει την Κούβα – Τουλάχιστον 6 νεκροί (βίντεο)

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κούβα από τον τυφώνα Όσκαρ, ανακοίνωσε ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

«Δυστυχώς, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, χάθηκαν έξι ανθρώπινες ζωές στην κοινότητα Σαν Αντόνιο ντελ Σουρ», στην επαρχία Γουαντάναμο (ανατολικά), δήλωσε ο αρχηγός του κράτους σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

Ο τυφώνας σάρωσε το ανατολικό τμήμα της χώρας, με θυελλώδεις ανέμους και σφοδρότατες βροχοπτώσεις που ξερίζωσαν δέντρα.

#TropicalStorm #Oscar lashed Cuba’s eastern end as the country slowly restores electricity on the island following a fourth major grid failure in 48 hours. Strong winds and heavy rain uprooted trees and scattered downed power lines in places, complicating recovery efforts. pic.twitter.com/RxmXbtelue

— DD News (@DDNewslive) October 22, 2024