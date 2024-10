Η «νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου» στην Κορινθία: Έκλεισε η Κορίνθου-Πατρών, ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, νέο 112

Νέο 112 εστάλη προ ολίγου στους κατοίκους στα Σοφιανά για εκκένωση της περιοχής. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς την περιοχή Ρέθι.

⚠ Activation of 112 – Emergency Number

Wildfire in the area #Sofiana

If you are in the area of #Sofiana evacuate towards #Rethi

‼ Follow the instructions of the Authorities

ℹ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/Qmzdy798yR

— 112 Greece (@112Greece) October 1, 2024