Ιαπωνία: Ισχυρός τυφώνας εκτοπίζει 5 εκατομμύρια ανθρώπους

Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί 80 τραυματίες και ένας αγνοούμενος, ενώ ισχυρές είναι οι προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Ο τυφώνας έπληξε τη νήσο Κιούσου (νότια), όπου ζουν 12,5 εκατομμύρια άνθρωποι, με την άφιξή του να καταγράφεται γύρω στις 08.00 το πρωί (02.00 ώρα Ελλάδας), ενώ συνοδευόταν από ανέμους ταχύτητας έως 252 χλμ/ώρα, μια πρωτόγνωρη ένταση από το 1960 στη χώρα.

Κατόπιν εξασθένισε, με τις ριπές ανέμων να υπολογίζονται στο μέγιστο στα 160 χλμ/ώρα, ωστόσο συνέχισε να προκαλεί καταρρακτώδεις βροχές στο Κιούσου και πέραν αυτής της περιοχής, ενώ προσέγγιζε τη νήσο Χονσού.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) προειδοποιεί ότι «ο κίνδυνος καταστροφών από τις σφοδρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να αυξηθεί γρήγορα στη δυτική Ιαπωνία έως αύριο Παρασκευή».

Η δημοτική αρχή της πόλης Κουνισάκι, στην επαρχία Όιτα, στη νήσου Κιούσου, προειδοποίησε τους κατοίκους της ότι θα πρέπει «να απομακρυνθούν προς μια ασφαλή τοποθεσία ή ένα μέρος σε μεγαλύτερο υψόμετρο, όπως τον δεύτερο όροφο του σπιτιού τους», εξαιτίας του κινδύνου πλημμυρών.

Συνολικά, τουλάχιστον 80 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη νήσο Κιούσου, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία, όπου οι βροχές μετέτρεψαν τα ποτάμια σε ανεξέλεγκτους χειμάρους, ενώ οι σφοδροί άνεμοι έσπασαν παράθυρα κατοικιών και ξεκόλλησαν στέγες.

Η γιαπωνέζικη τηλεόραση έδειχνε πλάνα με πλημμυρισμένους δρόμους και συνεργεία να επιδιορθώνουν τις ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

«Το σπίτι μας δεν έπαθε το παραμικρό, όμως υπήρξε ένας ανεμοστρόβιλος στο Μιγιαζάκι και σημειώθηκαν εκεί διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Είναι ανησυχητικό», αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αόι Νισιμότο, ένας φοιτητής 18 ετών που ζει στη Φουκουόκα, τη μεγαλύτερη πόλη της νήσου Κιούσου.

⚫️Millions Flee as Typhoon Shanshan Strikes South-West #Japan – at Least 3 Dead

More than 5.2 million people have been issued forced evacuation notices across Japan as the typhoon lashed out, knocking out power and forcing major factories to close.

At least three people have… pic.twitter.com/P7F3vv3gr3

— (@cheguwera) August 29, 2024