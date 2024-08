Πυρκαγιά στην Αττική: Έρχονται δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Τουρκία

«Γίνονται οι απαραίτητες προετοιμασίες για την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών και ενός ελικοπτέρου για την παροχή βοήθειας στη γειτονική μας Ελλάδα στη μάχη της κατά των πυρκαγιών που πλήττουν την Αθήνα». Αυτό αναφέρει, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Οντζού Κετσελί με ανάρτησή του στο X.

Atina’yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan’a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

The necessary preparations are underway to dispatch two firefighting planes and a…

