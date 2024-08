Με νέο μήνυμα το 112 καλεί τους κατοίκους του Διονύσου να εκκενώσουν προς Κηφισιά μέσω της Λεωφόρου Θησέως.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

Wildfire in the area of #Dionisos

If you are in the area, evacuate via Thiseos Avenue towards #Kifisia.

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/Vg7NSS7Fq6

— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2024