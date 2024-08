ΗΠΑ: «Καταστρέψαμε εκτοξευτήρα πυραύλων και δύο drones των Χούθι

Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της κατέστρεψαν χθες, έναν εκτοξευτήρα πυραύλων των Χούθι, που έχουν την υποστήριξη του Ιράν, αλλά κι ένα μη επανδρωμένο όχημα των ανταρτών, σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι κατά το προηγούμενο 24ωρο.

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν επίσης, δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα των Χούθι πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με μία ανάρτηση της CENTCOM στη διαδικτυακή πλατφόρμα X.

In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed one Iranian-backed Houthi missile launcher and one uncrewed surface vessel in Houthi-controlled areas of Yemen.

