Σεισμός τώρα 3,7 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Άγιο Όρος σήμερα, Τετάρτη, το πρωί, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 χλμ. δυτικά – βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους.

Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 8.19 π.μ., εκτιμάται στα 13,7 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο Άγιο Όρος, σε περιοχές της Χαλκιδικής, αλλά και στη Θάσο, σύμφωνα με μαρτυρίες στο Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

#Earthquake (#σεισμός) M3.8 occurred 28 km SE of #Ierissós (#Greece) 12 min ago (local time 08:19:59). More info at:

— EMSC (@LastQuake) August 7, 2024