Φωτιά τώρα στο Νεοχώρι Μεσσηνίας

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Νεοχώρι Μεσσηνίας, σήμερα Δευτέρα το πρωί.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν, επίσης, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για ρίψεις νερού από αέρος.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Λίγο νωρίτερα, εκδηλώθηκε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Χαβριάτα Κεφαλονιάς.

Μέσω προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, οι κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

Wildfire in #Chavriata #Kefalonia

❗ Stay alert

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/4CMPT4UHBs

— 112 Greece (@112Greece) August 5, 2024