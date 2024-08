Φωτιά τώρα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης – Μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Παρασκευή, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό μερικό έλεγχο.

Νωρίτερα, μέσω μηνύματος από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής Σουρωτή κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Activation of 112 – Emergency Number

Wildfire in #Souroti #Thermi

❗ Stay alert

‼️ Follow the instructions of the Authorities

https://t.co/tg45OiBehz

— 112 Greece (@112Greece) August 4, 2024