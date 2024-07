Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά – Μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Σβορωνάτα Κεφαλονιάς το μεσημέρι.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο.

Νωρίτερα, μέσω μηνύματος από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής Σβορωνάτα κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation 112 – Emergency Number

Wildfire in the area #Svoronata #Kefalonia

❗ Stay alert

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/CNI3l1yOxH

— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2024