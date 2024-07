Σεισμός τώρα 4,6 Ρίχτερ στην Κρήτη

Σεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο βόρεια από την Κρήτη, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 38 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοανατολικά του Ηρακλείου Κρήτης.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 15,6 χιλιόμετρα.

Η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για δόνηση 4,7 Ρίχτερ.

Βάσει μαρτυριών στο Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση έγινε αισθητή σε ολόκληρη την Κρήτη, κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου.

Δεν υπάρχουν, επί του παρόντος, αναφορές για ζημιές.

Ακολούθησαν δύο μικρότερες δονήσεις, μεγέθους 3,5 και 3,2 Ρίχτερ, στην ίδια περίπου περιοχή.

— EMSC (@LastQuake) July 26, 2024