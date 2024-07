Σεισμός τώρα 4,8 Ρίχτερ στα παράλια της Τουρκίας – Αισθητός στη Λέσβο

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα τουρκικά παράλια, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή και σε νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λέσβο.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 νοτιοανατολικά του Εζινέ της επαρχίας Τσανάκκαλε.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 7 χιλιόμετρα.

#Earthquake (#deprem) M4.8 occurred 13 km S of #Ezine (#Turkey) 3 min ago (local time 17:39:21). More info at:

https://t.co/IbUfG7TFOL

https://t.co/KWJhyQnk8a

https://t.co/sm1kZHnMoS pic.twitter.com/rygrzhdGYt

— EMSC (@LastQuake) July 22, 2024