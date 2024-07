Απόπειρα εναντίον Τραμπ: Σε κρίσιμη κατάσταση οι δύο τραυματίες – «Προσευχηθείτε γι αυτούς»

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται στο Allegheny General Hospital στο Πίτσμπουργκοι οι δύο τραυματίες της επίθεσης κατά του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του νοσοκομείου.

Η ταυτότητά τους είναι άγνωστη προς το παρόν.

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο κατά την διάρκεια της ενημέρωσής του, ζήτησε από τους πολίτες να προσευχηθούν για αυτούς, αλλά και για την οικογένεια του 50χρονου Κόρι Κομπέρατορ , πού έπεσε νεκρός από τα πυρά.

This is a moment where all of us have a responsibility to take down the temperature, rise above the hateful rhetoric that exists, and search for a better, brighter future for this nation.

I ask that you join Lori and me in prayer for the two Pennsylvanians still in critical… pic.twitter.com/XjYP5QstId

— Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) July 14, 2024