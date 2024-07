Ο αδελφός του βρέθηκε νεκρός, η μητέρα του συνελήφθη και εκείνο εντοπίστηκε να μπουσουλάει στην άκρη της λεωφόρου

«Μωρό – θαύμα». Έτσι χαρακτήρισε ο σερίφης της Λουιζιάνα, το βρέφος 12 μηνών, που επέζησε μόνο του στον δρόμο για δύο ημέρες, σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, έως ότου εντοπιστεί από έναν οδηγό φορτηγού να μπουσουλάει στην άκρη της λεωφόρου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Associated Press, το μωρό εντοπίστηκε μία ημέρα αφότου ο 4χρονος αδελφός του βρέθηκε νεκρός και η μητέρα του συνελήφθη στο Μισισίπι. Σύμφωνα με τις αρχές έφερε στο σώμα του δεκάδες τσιμπήματα από έντομα, αλλά κατά τα άλλα η υγεία του ήταν σε καλή κατάσταση.

A 1-year-old “miracle baby” was spotted crawling along a Louisiana roadside by a truck driver the day after his 4-year-old brother was found dead and his mother was arrested in Mississippi. Full story: https://t.co/iphT3skDaX pic.twitter.com/drNWLfoqa9

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 11, 2024