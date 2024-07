Σεισμός τώρα 4,7 Ρίχτερ στην Κυλλήνη

Σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ηλεία, κοντά στην Κυλλήνη και την Ανδραβίδα, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ανδραβίδας και 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κυλλήνης, κοντά στο επίκεντρο της χθεσινής δόνησης των 4,9 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος της νέας δόνησης, που σημειώθηκε στις 5.41 μ.μ. σήμερα Κυριακή, εκτιμάται στα 23 χιλιόμετρα.

Η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για δόνηση 4,5 Ρίχτερ.

Βάσει μαρτυριών στο EMSC, ο σεισμός έγινε αισθητός στον Πύργο και άλλες περιοχές της Ηλείας, στην Πάτρα και περιοχές της Αχαΐας, στο Αγρίνιο και στη Ζάκυνθο.

#Earthquake 19 km W of #Amaliáda (#Greece) 2 min ago (local time 17:41:02). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

https://t.co/IbUfG7TFOL

https://t.co/iKH3lNT6TY pic.twitter.com/tKlEzd8rhP

— EMSC (@LastQuake) July 7, 2024