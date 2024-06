Και δύτες στις έρευνες για τον Μάικλ Μόσλεϊ – «Ισως έπεσε στη θάλασσα» δηλώνει ο δήμαρχος Σύμης

Και δύτες έχουν προστεθεί στις έρευνες για τον εντοπισμό του βρετανού παρουσιαστή Μάικλ Μόσλεϊ (Michael Mosley) που παραμένει αγνοούμενος για τρίτο 24ωρο από τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη του στη Σύμη, την περασμένη Τετάρτη.

Tην επιχείρηση συνδράμουν επίσης drones που πετάνε πάνω από περιοχές που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος – ανιχνευτής της αστυνομίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο Μόσλεϊ άφησε τη σύζυγό του, Κλερ, στην παραλία την περασμένη Τετάρτη και ξεκίνησε μόνος του μια βόλτα στο προς το κέντρο του νησιού.

Το τηλέφωνό του βρέθηκε στο μέρος όπου διέμενε με τη σύζυγό του, η οποία και ανέφερε την εξαφάνισή του, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο BBC News.

So concerned about @DrMichaelMosley who is missing in Symi.

We have done that walk many times and in over 40 deg weather too – I thought I would pass out.

Just can’t understand how anyone can disappear.

Praying they find him but in that heat he would be so dehydrated. pic.twitter.com/QiZKIzsfGY

— Ruth Wadey (@ruths_gallery) June 7, 2024