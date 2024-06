Σύμη: Ποιος είναι ο Βρετανός παρουσιαστής που αγνοείται

Ο 67χρονος Μάικλ Μόσλεϊ, Βρετανός παρουσιαστής, αγνοείται από χθες το μεσημέρι στην Σύμη. Η περιοχή από την οποία πιστεύεται ότι πέρασε ο Δρ Μόσλεϊ για να επιστρέψει είναι κατά τμήματα δύσβατη και επικίνδυνη, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Πυροσβέστες, εθελοντές και αστυνομικοί τον αναζητούν μαζί με έναν αστυνομικό σκύλο, ενώ ένα drone έχει επίσης αναπτυχθεί για να βοηθήσει τις έρευνες.

«Μπορεί να γλίστρησε και να έπεσε, ίσως λόγω καρδιακής προσβολής στην πορεία», δήλωσε η αστυνομική πηγή. «Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί σε αυτό το στάδιο».

Ο Δρ Mosley βρισκόταν σε διακοπές με τη σύζυγό του, αφού ολοκλήρωσαν μαζί μια πανεθνική περιοδεία με τίτλο: «Φάτε καλά, κοιμηθείτε καλύτερα, ζήστε περισσότερο».

Η Ελληνική Αστυνομία δήλωσε στο BBC News ότι ο Δρ Mosley άφησε τη σύζυγό του στην παραλία και ξεκίνησε μια βόλτα στο κέντρο του νησιού την Τετάρτη.

Ποιος είναι ο Μάικλ Μόσλεϊ

Ο 67χρονος ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός είναι γνωστός για προγράμματα όπως η σειρά του BBC «Trust Me, I’m a Doctor» και οι εμφανίσεις του στην εκπομπή «The One Show» του BBC και στην εκπομπή «This Morning» του ITV.

Είναι ίσως πιο γνωστός ως παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων για τη βιολογία και την ιατρική και ως τακτικός παρουσιαστής στο The One Show. Ο Mosley είναι υπέρμαχος της διαλειμματικής νηστείας και της δίαιτας χαμηλών υδατανθράκων, ο οποίος έχει γράψει βιβλία που προωθούν την κετογονική δίαιτα.

Μετά την αποφοίτησή του από την Ιατρική Σχολή, ο Mosley εντάχθηκε σε ένα πρόγραμμα εκπαιδευόμενων βοηθών παραγωγών στο BBC το 1985.

Έκανε την παραγωγή πολλών επιστημονικών προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων το The Human Face, τρεις σειρές με τον καθηγητή Robert Winston, και το 2004 τη σειρά μηχανικής του BBC Two Inventions That Changed the World με οικοδεσπότη τον Jeremy Clarkson. Παρουσίασε τα προγράμματα Blood and Guts, Medical Mavericks και The Story of Science για την τηλεόραση, ενώ ήταν το θέμα ενός τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ, 10 Things You Need to Know about Losing Weight. Παρουσίασε το Make Me για το BBC One. Την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2010 ήταν παραγωγός και παρουσιαστής της τηλεοπτικής σειράς The Story of Science: Power, Proof and Passion που μεταδόθηκε από το BBC Two.

Ο Mosley, μαζί με μια ομάδα ειδικών ιατρών, παρουσίασε μια σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο The Diagnostic Detectives που προβλήθηκε το 2020. Στη σειρά, κάθε εκπομπή επικεντρώνεται γύρω από την ομάδα των γιατρών που επιλέγουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ενός ασθενούς. Το 2021, ο Mosley παρουσίασε μια σειρά τριών τμημάτων με τίτλο Lose a Stone in 21 Days για το Channel 4.

Με πληροφορίες από BBC, Daily Mail