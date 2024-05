Ιράν: Δημόσιες προσευχές για την υγεία του Ραΐσι (βίντεο)

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars κάλεσε τους Ιρανούς να προσευχηθούν για τον Πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι, η τύχη του οποίου αγνοείται, καθώς σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις το ελικόπτερο στο οποίο μετέβαινε γυρνώντας από το Αζερμπαϊτζάν, έχει εμπλακεί σε ατύχημα.

Ήδη στην κρατική τηλεόραση εμφανίστηκαν πλάνα που δείχνουν πιστούς να προσεύχονται για την υγεία του προέδρου στην πόλη Mashhad.

#BREAKING

Iranians pray for the wellbeing of President #Raisi and officials as rescue efforts remain sketchy amid difficult weather. pic.twitter.com/k05vAvm06R

— Tehran Times (@TehranTimes79) May 19, 2024