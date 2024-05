Ιράν: Βίντεο από το σημείο των ερευνών για το ελικόπτερο του Ραΐσι

Συγκεχυμένες παραμένουν οι πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη με το ελικόπτερο, στο οποίο επέβαινε ο Εμπραχίμ Ραΐσι και για την τύχη του ίδιου του Ιρανού προέδρου.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν έκανε λόγο για «ανώμαλη προσγείωση», ενώ άλλα μέσα χρησιμοποίησαν τη λέξη «συντριβή». Το SNN μετέδωσε ότι οι συνοδοί του προέδρου Ραΐσι επικοινώνησαν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι επιβαίνοντες έχουν επιζήσει.

Ωστόσο δεν υπάρχει καμία άλλη επίσημη ενημέρωση, πέραν αυτής, σύμφωνα με την οποία έχουν σπεύσει διασώστες στο σημείο και αναζητούν το ελικόπτερο.

Την αποστολή τους δυσχεραίνουν οι άσχημες καιρικές συνθήκες και η πυκνή ομίχλη. Βίντεο από το σημείο των ερευνών μετέδωσε το FarsNews Αgency.

Μαζί με τον Ραΐσι ταξίδευαν ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, ο κυβερνήτης της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν του Ιράν και άλλοι αξιωματούχοι, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Ένας τοπικός κυβερνητικός αξιωματούχος χρησιμοποίησε τη λέξη «συντριβή» για το περιστατικό, αλλά παραδέχθηκε σε ιρανική εφημερίδα ότι δεν είχε ακόμη προσεγγίσει ο ίδιος το σημείο.

The weather in the area of the accident is not helping the rescue operation pic.twitter.com/npyyde4FZX

— Iran Observer (@IranObserver0) May 19, 2024