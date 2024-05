Ισραήλ: Διαδηλωτές πέταξαν και πάλι, πακέτα τροφίμων για την Γάζα στον δρόμο (βίντεο)

Εμπόδισαν, για άλλη μία φορά, φορτηγά που μετέφεραν βοήθεια να συνεχίσουν την πορεία τους με προορισμό τη Γάζα, ισραηλινοί διαδηλωτές, πετώντας πακέτα τροφίμων στο δρόμο, την ώρα που το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να επιτρέψει τη συνεχή διέλευση προμηθειών με ανθρωπιστική βοήθεια στον υπό πολιορκία και υπό επτάμηνο ανελέητο βομβαρδισμό παλαιστινιακό θύλακα.

Τέσσερις διαδηλωτές, ανάμεσά τους ένας ανήλικος, συνελήφθησαν στη διαδήλωση, στο σημείο ελέγχου Ταρκουμίγια, δυτικά της Χεβρώνας στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, σύμφωνα με μια δήλωση δικηγόρων που εκπροσωπούν τους διαδηλωτές.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διαδηλωτές να πετάνε προμήθειες από τα φορτηγά στο δρόμο, τα χαρτοκιβώτια να σκίζονται και το περιεχόμενό τους να σκορπίζεται στον δρόμο.

Israeli Protesters near the City of Hebron in the West Bank are reported to have Halted a Convoy of Humanitarian Aid Trucks today that were enroute from Jordan to the Gaza Strip, with the Contents of the Trucks being Removed and Destroyed while several Trucks received Damage to… pic.twitter.com/xkVy9l5UVi

