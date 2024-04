Σεισμός τώρα 3,4 Ρίχτερ στην Ανδραβίδα

Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ανδραβίδα, κοντά στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων Ηλείας και Αχαΐας, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 11.55 π.μ., εντοπίζεται περιπου 8 χιλιόμετρα ανατολικά της Ανδραβίδας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 5 χιλιόμετρα.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M3.4 occurred 26 km NW of #Pýrgos (#Greece) 2 min ago (local time 11:55:59). More info at:

— EMSC (@LastQuake) April 12, 2024