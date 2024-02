ΟΑΚΑ: Ανοίγει μέχρι τον Απρίλιο – Κανονικά η συναυλία των Coldplay

Ανοίγει ξανά το ΟΑΚΑ, «μέχρι Μάρτιο – Απρίλιο» καθώς συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες, μετά από το σοβαρό πρόβλημα με το στέγαστρο Καλατράβα. Αυτό σημαίνει, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πως θα πραγματοποιηθεί κανονικά η συναυλία των Coldplay.

«Θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση με τα νεότερα από την πρόοδο των εργασιών στο ΟΑΚΑ. Έχει περίπου αφαιρεθεί το 6% από τα συνολικά 5.000 τεμάχια πολυκαρβονικών από τα Στέγαστρα Καλατράβα. Καθημερινά αφαιρούνται περίπου 80 κομμάτια, τα οποία θα ανακυκλωθούν. Η απομάκρυνση των πολυκαρβονικών με αυτούς τους ρυθμούς θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του Σταδίου από τα τέλη Μαρτίου ή το αργότερο από τα μέσα Απριλίου. Έτσι, θα μπορέσουν να διεξαχθούν κανονικά πριν ή αμέσως μετά το Πάσχα αθλητικές αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων η συναυλία των Coldplay, που ομολογώ πως κι εγώ την περιμένω! And everything’s not lost…When you thought that it was over, για να θυμίσω ένα τραγούδι τους.», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook, στην καθιερωμένη ανασκόπηση των πεπραγμένων της εβδομάδας.