Ισραήλ: Η «νεκρή ζώνη» πίσω από τον θάνατο των 21 στρατιωτών

Κατά την πιο αιματηρή μέρα για τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις στην Γάζα, την περασμένη Δευτέρα, οι IDF προσπαθούσαν να κατεδαφίσουν μέρος μιας παλαιστινιακής γειτονιάς, ακολουθώντας το σχέδιο για τη δημιουργία νεκρής ζώνης μεταξύ του Παλαιστινιακού θύλακα και του Ισραήλ.

21 στρατιώτες βρήκαν τον θάνατο όταν μαχητές της Χαμάς έβαλαν εναντίον ενός άρματος μάχης που φρουρούσε ισραηλινή μονάδα η οποία είχε τοποθετήσει εκρηκτικά μέσα σε παλαιστινιακά κτίρια στην κεντρική Γάζα, στον προσφυγικό καταυλισμό al-Maghazi κοντά στη συνοριακή γραμμή με το Ισραήλ με σκοπό να τα κατεδαφίσει, σύμφωνα με ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους.

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών, τα εκρηκτικά εξερράγησαν.

Το Ισραήλ θέλει να κατεδαφίσει πολλά από τα παλαιστινιακά κτίρια κοντά στα σύνορα, προκειμένου να δημιουργήσει αυτό που χαρακτηρίζει ως «ζώνη ασφαλείας», σύμφωνα με τους τρεις αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν ανώνυμα στους New York Times.

Δύο από αυτούς δήλωσαν ότι στόχος του Ισραήλ είναι να δημιουργήσει μία dead zone μήκους περίπου 36 μιλίων, σε όλο το μήκος δηλαδή, των συνόρων του Ισραήλ με τη Γάζα. Η πρόθεσή τους είναι να καταστήσουν πιο δύσκολο για τους μαχητές να επαναλάβουν μια επιδρομή όπως εκείνη της 7ης Οκτωβρίου, αλλά όχι μόνο.

Το Ισραήλ θέλει επίσης να δημιουργήσει συνθήκες που θα πείσουν όσους έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στα σύνορα, ότι είναι ασφαλές να επιστρέψουν. Ορισμένες από τις κατεδαφισμένες περιοχές απέχουν μερικές εκατοντάδες μέτρα από τις ισραηλινές γειτονιές που δέχθηκαν επίθεση.

Για τις κατεδαφίσεις ο στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του «εντοπίζουν και καταστρέφουν τρομοκρατικές υποδομές που είναι ενσωματωμένες, μέσα σε κτίρια», κάτι που, «είναι απαραίτητο για την εφαρμογή ενός αμυντικού σχεδίου για το νότιο Ισραήλ».

Ο εκπρόσωπος των IDF, ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων την Τρίτη ανέφερε ότι οι στρατιώτες που σκοτώθηκαν συμμετείχαν σε μια επιχείρηση για τη «δημιουργία των συνθηκών ασφαλείας για την επιστροφή των κατοίκων του νότου στα σπίτια τους».

We grieve today with the families & friends of the 21 fallen Israeli soldiers, killed last night in Gaza 💔

We grieve continuously with the nation of Israel 🇮🇱 as they bury their dead on a daily basis 💔

May all of their memories be for a blessing 🕯️🙏🏻 pic.twitter.com/bQNIRaC5ef

— Ireland Israel Alliance (@irlisrAlliance) January 23, 2024