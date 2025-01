Σεισμός τώρα 4,4 Ρίχτερ στην Εύβοια – Αισθητός στην Αττική

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Εύβοια, αλλά και στην Αθήνα, καθώς και σε άλλες περιοχές της Αττικής.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 17.55 σήμερα, Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2025, εντοπίζεται 3 χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά από το Αλιβέρι, στις νότιες ακτές της Εύβοιας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 16,2 χιλιόμετρα.

Κατά την αναθεωρημένη εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), η δόνηση είχε μέγεθος 4,5 Ρίχτερ.

#Earthquake 28 km NE of Ágios Stéfanos (#Greece) 4 min ago (local time 17:55:28).

