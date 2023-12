Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε πολιτικούς στόχους στο Χάρκοβο

Iατρικό ίδρυμα, συγκροτήματα κατοικιών και άλλους μη στρατιωτικούς στόχους, έπληξε ρωσική επίθεση στο κέντρο του Χάρκοβο προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 8 ανθρώπων, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρεις Ολεγκ Σινεχούμποφ στο Telegram .

«Οι κατοχικές δυνάμεις έπληξαν τον κεντρικό τομέα του Χάρκοβο…χτύπησαν αποκλειστικά μη στρατιωτικές υποδομές». «Σε αυτές περιλαμβάνονται ένα ιατρικό ίδρυμα, συγκροτήματα κατοικιών, καταστήματα και δημόσιοι χώροι», έγραψε ο κυβερνήτης διευκρινίζοντας ότι η ρωσική επίθεση περιλάμβανε έξι πλήγματα.

Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες από το Kharkiv Palace Hotel στο κέντρο της πόλης που έχει υποστεί ζημίες.

This is Kharkiv Palace Hotel tonight—I’ve stayed here many, many times. It’s frequently filled with journalists and aid workers. Praying for the staff and friends who are often there. Still waiting to hear from some friends. Russia is a terrorist state and must be stopped. pic.twitter.com/Smq0pL7MZU

— Nate Mook (@natemook) December 30, 2023