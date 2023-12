Ολλανδία: Αποστολή 18 F-16 στην Ουκρανία

Η ολλανδική κυβέρνηση αποφάσισε να προετοιμασθεί για μία αρχική αποστολή 18 μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε.

«Η αποστολή των F-16 είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των συμφωνιών για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία», γράφει σε ανάρτησή του στο Χ (Twittrer) ο Μαρκ Ρούτε.

📞: I spoke with President @ZelenskyyUa again this morning. Naturally, we discussed the European Council’s important decision last week to launch accession negotiations with Ukraine. I’m impressed with Ukraine’s progress so far, and the Netherlands stands ready to help Ukraine as…

— Mark Rutte (@MinPres) December 22, 2023