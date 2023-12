Αναφορές για «ακατανόητο» ιό στη Ρωσία- Διαψεύδει η Μόσχα

Ο «θόρυβος» που δημιούργησαν εικόνες και βίντεο με μεγάλες ουρές ασθενοφόρων έξω από δύο νοσοκομεία της Μόσχας που ειδικεύονται στις μολυσματικές ασθένειες ανάγκασε τις ρωσικές αρχές να τοποθετηθούν σχετικά, διαψεύδοντας ότι η χώρα είναι αντιμέτωπη με το ξέσπασμα κάποιου μυστηριώδους ιού.

Ειδικότερα, το υπουργείο Υγείας της Ρωσίας αναγκάστηκε να σχολιάσει τις ουρές των ασθενοφόρων όταν το ρωσόφωνο κανάλι στο Telegram, Baza, το οποίο συνδέεται με τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας, δημοσίευσε βίντεο με πλήθος ασθενοφόρων έξω από δύο νοσοκομεία της πρωτεύουσας το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με τον Baza, περίπου 30 ασθενοφόρα συγκεντρώθηκαν στο πρώτο νοσοκομείο και πάνω από 10 ασθενοφόρα στο δεύτερο. Το ρωσικό κανάλι υποστήριξε επίσης ότι μετέφεραν ασθενείς, οι περισσότεροι από τους οποίους υπέφεραν από πνευμονία.

Russia: A massive queue of ambulances arrived at Moscow's Infectious Disease Hospitals #1 and #2. The majority of patients brought in reportedly have symptoms of pneumonia. pic.twitter.com/HDAk0cGCsS

— Igor Sushko (@igorsushko) December 17, 2023