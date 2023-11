Μέσι σε Ροντρίγκο: Βούλωσέ το μικρέ, είμαστε πρωταθλητές κόσμου

Το ντέρμπι ανάμεσα στην Βραζιλία και την Αργεντινή είχε αρκετές αψιμαχίες ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.

Σε μία από αυτές πρωταγωνίστησε ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος τα… έψαλλε στον νεαρό επιθετικό Ροντρίγκο, ο οποίος του επιτέθηκε φραστικά.

Σύμφωνα με το FoxSports οι διάλογοι είχαν ως εξής:

«Είσαι μικρό παιδί, πρέπει να προσέχεις το στόμα σου, ποιον είπες δειλό;» είπε αρχικά ο Μέσι, με τον Ροντρίγκο να απαντάει: «Δες το παιχνίδι, θα μας δείτε εκεί. Ερχόμαστε, πάμε. Είσαι δειλός».

Λίγο αργότερα και ενώ ο Μέσι έκανε φάουλ στον Ροντρίγκο, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, ζήτησε τον λόγο. «Γιατί με χτυπάς Λέο; Όχι έτσι, όχι. Είσαι ένα κακό σπυρί στον κ@λ@. Όλο μιλάς».

Εκείνη την στιγμή ο Μέσι… φόρτωσε, πήγε να επιτεθεί στον Ροντρίγκο και μεταξύ άλλων του είπε:

«Πρόσεχε το στόμα σου μικρέ, βούλωσε το. Σύνελθε μικρέ. Γιατί είμαστε δειλοί; Είμαστε πρωταθλητές κόσμου. Έλα και πες το μου ξανά. Εδώ (δείχνει το Μαρακανά) μέσα έγινα πρωταθλητής. Εδώ».

🇦🇷🇧🇷⚔️ Messi vs Rodrygo, version by @FOXSportsArg with subtitles:pic.twitter.com/czPeiTfASW

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 23, 2023