Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Ύδρα

Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην Ύδρα, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε υποθαλάσσιο χώρο, 43 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά της Ύδρας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 9.23 το βράδυ, σήμερα Τετάρτη, εκτιμάται στα 12,3 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Αθήνας και της υπόλοιπης Αττικής.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M3.5 occurred 74 km S of #Voúla (#Greece) 3 min ago (local time 21:23:55). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/GHD4EYx1xb

🖥https://t.co/yrM9eFvbdv pic.twitter.com/Q0Oh35oGtj

— EMSC (@LastQuake) November 15, 2023