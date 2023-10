Βίντεο με ανάκριση «μαχητών» της Χαμάς: «Ναι, έχουμε κρησφύγετο κάτω από νοσοκομείο της Γάζας»

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δημοσίευσαν πλάνα από την ανάκριση τρομοκρατών της Χαμάς που συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

Κατά τη διάρκειά της μεταξύ άλλων επιβεβαιώνουν ότι η τρομοκρατική ομάδα έχει κρησφύγετο κάτω από το νοσοκομείο Σίφα στην πόλη της Γάζας.

Η δημοσίευση των πλάνων έρχεται μια ημέρα μετά την ανακοίνωση του εκπροσώπου των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι, ότι έχει το αρχηγείο των επιχειρήσεων της κάτω από το νοσοκομείο, το μεγαλύτερο στη Λωρίδα της Γάζας.

IDF releases footage of the interrogation of Hamas terrorists who participated in the October 7 massacre in southern Israel, where they reveal that the terror group has a hideout under Shifa Hospital in Gaza City. pic.twitter.com/kCwKOBWUGr

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023