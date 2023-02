Aλμέιδα: Ίσως είχαμε απόσπαση προσοχής στη Τούμπα, δύσκολος αντίπαλος ο Αστέρας

Για όσα δεν πήγαν καλά για την ομάδα του στη Θεσσαλονίκη, για την εμφάνιση της ΑΕΚ στη Τούμπα, αλλά και για το παιχνίδι που ακολουθεί με τον Αστέρα Τρίπολης μίλησε στη κάμερα της Cosmote TV ο τεχνικός της «Ένωσης», Ματίας Αλμέιδα.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το τι θα έπρεπε να κάνει καλύτερα η ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ: «Θεωρώ ότι το παιχνίδι ήταν ισοδύναμο, το ανέλυσα ήδη αρκετά. Είναι ποδόσφαιρο, ο αντίπαλος βρέθηκε να σκοράρει ένα γκολ με λίγη τύχη, ένα περίεργο γκολ. Επίσης, και λόγω των προσόντων των ποδοσφαιριστών του. Αλλά το παιχνίδι ήταν ισοδύναμο, για σχεδόν εβδομήντα λεπτά παίξαμε όπως παίζουμε συνήθως. Και κάτι που μου άρεσε, ήταν ότι η ομάδα έχανε κι έψαχνε τρόπο να σκοράρει. Αυτό σημαίνει πραγματική αγάπη σε αυτό που κάνεις».

Για το αν διέκρινε σε στιγμές έλλειψη συγκέντρωσης: «Όχι έλλειψη συγκέντρωσης, ίσως απόσπαση προσοχής. Όπως και στη ζωή, άλλες φορές τα πράγματα μπορεί να βγαίνουν καλά, άλλες φορές όχι και τόσο καλά. Ο αντίπαλος έκανε πολύ λίγα σουτ στη δική μας εστία, αλλά ήταν επιτυχημένα. Εμείς κάναμε περισσότερα σουτ, αλλά δεν βρήκαμε δίχτυα. Στο δεύτερο γκολ που δεχθήκαμε, εμείς είχαμε δει πάνω από εκατό κόρνερ. Γνωρίζαμε ότι η μπάλα θα μπορούσε να φτάσει σε εκείνο το σημείο. Όμως, αυτό μπορεί να συμβεί πολλές φορές, να κάνουμε ανάλυση, να το δουλέψουμε στην προπόνηση, αλλά και ο αντίπαλος έχει κάποια αξία, έχει κάποια προσόντα».

Για το αν είναι πρόκληση για τον ίδιο, προκειμένου να δημιουργήσει νέες εκδοχές της ΑΕΚ πάνω στην ίδια φιλοσοφία παιχνιδιού, το γεγονός ότι οι αντίπαλοί της, ακόμη και στα ντέρμπι, επιχειρούν, πλέον, να παίξουν άμυνα σε πιο χαμηλά μέτρα, ενώ όταν έχουν τη μπάλα αποφεύγουν το build up, με τους αντίπαλους τερματοφύλακες να «γεμίζουν»: «Πιστεύω, ότι στο ποδόσφαιρο κάποιες φορές όση ανάλυση και να κάνεις, τα πράγματα μπορεί να μην βγουν. Έχω πει και στο παρελθόν ότι το φάρμακο για τη νίκη δεν υπάρχει. Εσείς, για παράδειγμα, μπορεί να παρατηρήσετε ότι εμείς παίζουμε man to man. Όμως, εγώ μπορώ να καθίσουμε και να σας εξηγήσω ότι δεν παίζουμε man to man. Άλλες στιγμές μπορούμε να κάνουμε ένα είδος πίεσης, άλλες στιγμές δεν μπορούμε να το ασκούμε αυτό. Οπότε, αν κάποιος πιστεύει ότι έχει εντοπίσει κάτι, εγώ πιστεύω ότι όλα ήδη έχουν ανακαλυφθεί στο ποδόσφαιρο. Δεν υπήρξε κάποια ενέργεια από τον αντίπαλο, που να δημιούργησε μια φάση επικίνδυνη για να σκοράρει, μέσω μεγάλης μπάλας από τον τερματοφύλακα.

Έχω ακούσει αυτό το σχόλιο δύο – τρεις φορές τις προηγούμενες ημέρες, ότι μας είχαν εντοπίσει, ότι μας είχαν «διαβάσει». Σε τι μας είχαν «διαβάσει»; Στο παιχνίδι, με βάση τη στατιστική, είχαμε μεγαλύτερο αριθμό πασών, μεγαλύτερο βαθμό αποτελεσματικότητας στις πάσες. Μέσω της πίεσης, καταφέραμε να οδηγήσουμε τους αντίπαλους κεντρικούς αμυντικούς να κάνουν μεγάλες μπαλιές. Επίσης, λόγω της πίεσης και ο τερματοφύλακας έπαιζε με μεγάλες μπαλιές. Και αν συγκρίνετε και τα προηγούμενα παιχνίδια, εμείς δεν αλλάξαμε τρόπο παιχνιδιού. Κάναμε κάτι παρόμοιο. Ο αντίπαλος σε αυτή την περίπτωση άλλαξε τον τρόπο παιχνιδιού του, γιατί συνήθως αναπτύσσονται με build up και το κάνουν καλά. Ο αντίπαλος που αντιμετωπίσαμε παίζει καλό ποδόσφαιρο, το είπα και στον προπονητή του και το έχω δηλώσει κιόλας. Στο ποδόσφαιρο, πάντα κερδίζει αυτός που σκοράρει. Δεν έχει σημασία πόση αποτελεσματικότητα θα έχεις στις πάσες, δεν έχει σημασία το ποσοστό κατοχής της μπάλας. Σαν προπονητή, όμως, φυσικά με ενδιαφέρει, γιατί μέσα από αυτό καταλαβαίνω ότι η ομάδα είναι σε καλό δρόμο».

Για τη δυσκολία του αγώνα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης: «Εμείς αυτό που πρέπει να ξέρουμε, είναι ότι πρόκειται για έναν δύσκολο αντίπαλο. Έχει ποδοσφαιριστές με μεγάλη εμπειρία, παίκτες που μπορούν να αντέξουν την πίεση. Και φυσικά, διαθέτει σημεία που μπορεί να μας προκαλέσουν κινδύνους. Εμείς τον σεβόμαστε, όπως κάθε αντίπαλο, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι».