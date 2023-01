Adani: Ακατάσχετη «αιμορραγία» για τον πλουσιότερο άνθρωπο της Ασίας

Οι μετοχές των περισσότερων εταιρειών του Ομίλου Adani συνέχισαν να καταγράφουν μεγάλες απώλειες για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, παρά την προσπάθεια των στελεχών τους να αντικρούσουν την έκθεση του fund Hindenburg, που κατηγορεί τον όμιλο για χειραγώγηση μετοχών και «σχέδιο λογιστικής απάτης».

Ο ιδρυτής Γκάουταμ Αντάνι, ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία και κάποτε δεύτερος στον κόσμο μόνο μετά τον Έλον Μασκ, έπεσε από την πρώτη πεντάδα στην έβδομη θέση του δείκτη των δισεκατομμυριούχων Bloomberg’s Billionaire Index. Η καθαρή περιουσία του έχει συρρικνωθεί κατά 27,9 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στον Ιανουάριο – με τη συντριπτική πλειονότητα των απωλειών να έρχονται τις τελευταίες ημέρες. Η περιουσία του είχε κορυφωθεί στα 150 δισεκατομμύρια δολάρια τον περασμένο Σεπτέμβριο και σήμερα είναι κάτω από τα 93 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αντάνι δηλώνει αυτοδημιούργητος και έχει χτίσει μία τεράστια περιουσία με επενδύσεις σε λιμάνια, αεροδρόμια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλες βιομηχανίες. Ο πλούτος του εκτινάχθηκε στα ύψη τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς οι μετοχές των εταιρειών του επιδίδονταν σε ράλι, χάρη και στην ταχύτατη ανάπτυξη της Ινδίας. Ανήκει στον κύκλο των επιχειρηματιών που στηρίζουν τον πρωθυπουργό της χώρας, Ναρέντρα Μόντι.

Παρά τα μικρά κέρδη, που κατέγραψε μετά τη βουτιά της περασμένης Παρασκευής, η Adani Enterprises, άλλες θυγατρικές του Ομίλου Adani συνέχισαν να βυθίζονται. Οι Adani Total Gas και Adani Green Energy έκαναν βουτιά 20% έκαστη (limit down), ενώ η Adani Transmission υποχώρησε περισσότερο από 15% και η Adani Power έκλεισε στο -5%. Ο όμιλος εξέδωσε μία «απάντηση» 400 σελίδων στην έκθεση του Hindenburg και διεμήνυσαν ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη για την προστασία των επενδυτών τους.

Ο όμιλος Adani σε ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι οι καταγγελίες του fund έχουν ως στόχο όχι απλά τον ίδιο, αλλά ολόκληρη την Ινδία και τους θεσμούς της. «Είναι μια καλά υπολογισμένη επίθεση στην Ινδία, την ανεξαρτησία και την ποιότητα των θεσμών της χώρςα, την ιστορία ανάπτυξης και τις φιλοδοξίες της» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου, Τζουγκέσιντερ Σινγχ σε συνέντευξή του στο CNBC-TV18, σχολίασε ότι η αξία της Adani Enterprises δεν αλλάζει, «απλά επειδή πέφτει η μετοχή», προσθέτοντας ότι είναι η ικανότητα της εταιρείας να αναπτύσσει νέα project αυτή που της δίνει αξία.

India's #AdaniGroup has said a U.S. short-seller's report on the business house was a "calculated attack" on the country and its institutions while a senior executive has compared a rout of its stocks with a colonial-era massacre. #Adani #GautamAdani https://t.co/5o5w6yZRKw

— CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) January 30, 2023