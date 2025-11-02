«Κάτι κινείται»: Η αινιγματική ανάρτηση Καραχάλιου για το «Κύμα» και η σύνδεση με Καρυστιανού

Μία λακωνική φράση και ένα λογότυπο στάθηκαν αρκετά για να προκαλέσουν νέο γύρο πολιτικών σεναρίων.

Ο Νίκος Καραχάλιος, πρώην σύμβουλος στρατηγικής του Κώστα Καραμανλή, ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσηςτην φράση «Κάτι κινείται… επιτέλους», συνοδευόμενη από ένα γραφικό με το γράμμα Κ, που παραπέμπει στον τίτλο «Κύμα».

Το υστερόγραφο στην ανάρτηση, αναφέρει πως «η Μαρια ενεργοποιησε το κοινωνικό σύνολο

Κ μας ΚΑΛΕΣΕ

να αυτενεργησουμε

Εμεις-οι απλοί πολιτες-

Η ανάρτηση ερμηνεύθηκε από πολιτικούς παρατηρητές ως προαναγγελία ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος — πιθανώς με τη μορφή κινήματος που μπορεί να εξελιχθεί σε κόμμα.

Ο νέος πολιτικός φορέας δεν συνδέεται άμεσα με την πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά φιλοδοξεί να προσελκύσει πολίτες που «αναζητούν νέα πολιτική στέγη».

K οπως ΚΥΜΑ

Κ οπως ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κ οπως ΚΙΝΗΜΑ

Κ οπως ΚΑΛΟΣΥΝΗ

Κ οπως ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Κ οπως ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κ οπως ΚΑΘΑΡΣΗ

Κ οπως ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

νοιαζομαστε

+αποκρινομαστε

Το «Κύμα» ως σύμβολο

Το λογότυπο που συνοδεύει την ανάρτηση —ένα μπλε γράμμα Κ μέσα σε κυματιστό φόντο— έχει ήδη προκαλέσει πλήθος ερμηνειών.

Πολλοί το είδαν ως ένα «κύμα» που θα σαρώσει το πολιτικό κατεστημένο. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι το «Κύμα» ενδέχεται να λειτουργήσει αρχικά ως κίνημα πολιτικού διαλόγου και κοινωνικής συσπείρωσης, με απώτερο στόχο τη συγκρότηση νέου φορέα ενόψει της προσεχούς εκλογικής περιόδου.