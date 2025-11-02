Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το «ντεμπούτο» της στην Αθήνα και οι πρώτοι σταθμοί της διπλωματικής της θητείας

Θέτοντας ως στόχο την ενίσχυση της ελληνο-αμερικανικής συμμαχίας, η νέα Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφτασε χθες στην Αθήνα και ετοιμάζεται να αναλάβει επισήμως καθήκοντα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα έχουν έναν αδιάσπαστο δεσμό. Μαζί, θα ενισχύσουμε αυτή τη συμμαχία και θα ανεβάσουμε τη συνεργασία μας σε νέα επίπεδα» έγραψε στην πρώτη ανάρτησή της μετά την άφιξή της, απευθύνοντας μάλιστα χαιρετισμό στα ελληνικά.

Η δεξίωση για τους Αμερικανούς πεζοναύτες και η εκδήλωση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Η πρώτη εμφάνισή της έγινε χθες το βράδυ στο πλαίσιο δεξίωσης για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφτασε στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt» χαμογελαστή, φορώντας ένα μακρύ μαύρο φόρεμα με στρας και χαιρετώντας τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί.

To «παρών» στη δεξίωση έδωσαν και κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης.

Συμμετείχα σήμερα σε εορταστική εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης συνομίλησα με την κυρία Kimberly Guilfoyle @kimguilfoyle, η οποία αναλαμβάνει, επισήμως, τις… pic.twitter.com/J6DLW3XbQF — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 1, 2025

Με μεγάλη χαρά παρευρέθηκα στην πρώτη δεξίωση που παρέθεσε η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle @USAmbassadorGR επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Εν όψει της προσεχούς τελετής επίδοσης διαπιστευτηρίων της… pic.twitter.com/Ir8ewoV8kQ — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) November 1, 2025

Απόψε το βράδυ η κ. Γκιλφόιλ αναμένεται να παραστεί σε πάρτι που διοργανώνει προς τιμήν της ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Την Τρίτη θα υποβάλλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής θητείας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, οπότε θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το πιθανότερο την Τετάρτη θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που θα διεξαχθεί στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

