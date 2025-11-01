«Γεια σας, Ελλάδα!»: Η ανάρτηση της Γκιλφόιλ και η φωτογραφία με τον γιο της

«Γεια σας, Ελλάδα!». Την πρώτη της ανάρτηση μετά την άφιξή της έκανε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο X, με χαιρετισμό στα ελληνικά. Στην φωτογραφία της ανάρτησης η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έχει στο πλευρό της τον 19χρονο γιο της.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

«Γεια σας, Ελλάδα! Είναι μεγάλη τιμή για μένα να φτάνω σήμερα στην Αθήνα, την πρώτη μου μέρα ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα έχουν έναν αδιάσπαστο δεσμό. Μαζί, θα ενισχύσουμε αυτή τη συμμαχία και θα ανεβάσουμε τη συνεργασία μας σε νέα επίπεδα».

Η ανάρτηση της πρεσβείας

Χαιρετισμό προς την πρέσβειρα απήυθυνε και η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, επίσης με ανάρτησή της στο X

«Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, έφτασε επίσημα σήμερα στην Ελλάδα. Ανυπομονούμε να δούμε αυτή τη σχέση να φτάνει σε νέα ύψη υπό την ηγεσία της!» αναφέρει η ανάρτηση.