Αιγυπτιακό Μουσείο: Φαντασμαγορικά εγκαίνια – Παρόντες Μητσοτάκης – Μαρέβα

Στη φαντασμαγορική τελετή των εγκαινίων του Αιγυπτικού Μουσείου στην Γκίζα, που οργάνωσε η κυβέρνηση Αλ Σίσι, παρευρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν περίπου 80 επίσημες αντιπροσωπείες αναμενόταν να στην τελετή, από τις οποίες 40 θα έχουν επικεφαλής βασιλείς, πρίγκιπες, αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων.

Αυτό το μνημειώδες μουσείο που εκτείνεται σε σχεδόν μισό εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα και είναι αφιερωμένο στον φαραωνικό πολιτισμό, στοίχισε περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο δολάρια και απαίτησε τιτάνια έργα είκοσι ετών, τα οποία υποστήριξε οικονομικά και τεχνικά η Ιαπωνία.

El Rey, junto al presidente de la República Árabe de Egipto y los jefes de Estado y de Gobierno invitados a la ceremonia de inauguración del Gran Museo Egipcio (Giza). ➡️https://t.co/ohzJGOwbaZ pic.twitter.com/BJlmJszHAs — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 1, 2025

Κορυφαίο έκθεμα του νέου μουσείου: ο θησαυρός του Τουταγχαμών, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1922 σε έναν ασύλητο τάφο της Κοιλάδας των Βασιλέων στην Άνω Αίγυπτο, μαζί με τα σχεδόν 5.000 κτερίσματά του που συγκεντρώνονται για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο.