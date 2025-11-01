Logo Image

Αιγυπτιακό Μουσείο: Φαντασμαγορικά εγκαίνια – Παρόντες Μητσοτάκης – Μαρέβα

Πολιτική

Αιγυπτιακό Μουσείο: Φαντασμαγορικά εγκαίνια – Παρόντες Μητσοτάκης – Μαρέβα

REUTERS

Στη φαντασμαγορική τελετή των εγκαινίων του Αιγυπτικού Μουσείου στην Γκίζα, που οργάνωσε η κυβέρνηση Αλ Σίσι, παρευρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του  Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν περίπου 80 επίσημες αντιπροσωπείες αναμενόταν να στην τελετή, από τις οποίες  40 θα έχουν επικεφαλής βασιλείς, πρίγκιπες, αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων.

Αυτό το μνημειώδες μουσείο που εκτείνεται σε σχεδόν μισό εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα και είναι αφιερωμένο στον φαραωνικό πολιτισμό, στοίχισε περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο δολάρια και απαίτησε τιτάνια έργα είκοσι ετών, τα οποία υποστήριξε οικονομικά και τεχνικά η Ιαπωνία.

Κορυφαίο έκθεμα του νέου μουσείου: ο θησαυρός του Τουταγχαμών, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1922 σε έναν ασύλητο τάφο της Κοιλάδας των Βασιλέων στην Άνω Αίγυπτο, μαζί με τα σχεδόν 5.000 κτερίσματά του που συγκεντρώνονται για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο.

Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/EUROKINISSI

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube