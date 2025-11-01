Η πρώτη εμφάνιση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην δεξίωση για τους Αμερικανούς πεζοναύτες (φωτογραφίες)

Φορώντας ένα μακρύ μαύρο φόρεμα και χαιρετώντας τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί έφτασε στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», όπου παραθέτει δεξίωση η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Γεμάτο είναι το πρόγραμμα της νέας , την πρώτη ημέρα της άφιξής της στην Ελλάδα, την Παρασκευή 01.11.2025.

Στην δεξίωση, που πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, έχουν προσκληθεί επιχειρηματίες, πολιτικοί και εκπρόσωποι της δημόσιας ζωής.

Η βραδιά, για την οποία απαιτείται επίσημο ένδυμα, ξεκινάει στις 19.00 με κοκτέιλ, συνεχίζεται με το επίσημο δείπνο και χορό.

Το μενού περιλαμβάνει μοσχαρίσιο φιλέτο με κόκκινο κρασί και σάλτσα θυμαριού, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά, ή ψητό κουνουπίδι με σάλτσα καρύδας και ταχίνι.