Πατίνια – Υπουργείο Ανάπτυξης για Δούκα: Να συνειδητοποιήσει ότι είναι Δήμαρχος Αθηναίων και όχι υποψήφιος δελφίνος

Κόντρας συνέχεια μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων και του υπουργείου Ανάπτυξης για τα ηλεκτρικά πατίνια. Μετά την χθεσινή ανταλλαγή ανακοινώσεων, για το ποιος φέρει την ευθύνη της εύρυθμης κυκλοφορίας τους στην Αθήνα, ο Χάρης Δουκας επανήλθε σήμερα με ανάρτηση στο facebook.

«Ο Υπουργός Ανάπτυξης φαίνεται να ζει σε διαφορετική πραγματικότητα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Δούκας.

Το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Ανάπτυξης με ανακοίνωσή του απάντησε στην ανάρτηση:

«Ο κ. Δούκας παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του για το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Οφείλει, όμως, να τις αναλάβει. Να συνειδητοποιήσει ότι είναι Δήμαρχος Αθηναίων και όχι υποψήφιος δελφίνος του ΠΑΣΟΚ, όπως ο ίδιος επιθυμεί».

Η ανάρτηση Δούκα